María Sol Pérez tem sido, nos anos mais recentes, uma presença regular nas redes sociais. Apelidada de "menina do tempo", por ter apresentado o boletim meteorológico num canal desportivo argentino, a beldade das Pampas também é conhecida pelo cuidado que tem com a sua preparação física. Verdadeira fanática do ginásio, María Pérez surpreendeu os mais de 4,7 milhões de fãs que a seguem no Instagram com uma série de exercícios de tirar o fôlego a qualquer um. Percebe-se a razão por que apresenta um ar tão saudável.