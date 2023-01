A modelo francesa que é apontada como nova namorada de Mbappé: foram vistos juntos nos EUA

Kylian Mbappé esteve de férias nos Estados Unidos com Achraf Hakimi e foi também visto com Stephanie Rose Bertram, uma modelo francesa que já é apontada como a nova namorada do craque francês. Segundo a imprensa cor de rosa internacional, a influencer e Mbappé frequentam os mesmos locais em Paris e foi assim que se conheceram. Stephanie Rose Bertram foi casada com Gregory van der Wiel, ex-jogador do PSG, com quem tem duas filhas.