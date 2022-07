Publica conteúdos em site de adultos e junta milhões para comprar clube da 1.ª divisão do Chile

A chilena Daniella Chavez, 'coelhinha da Playboy' e ex-apresentadora, está a dar que falar no seu país por querer comprar o O’Higgins, equipa de futebol da primeira divisão do país. Ora, para conseguir o dinheiro, Daniella tem publicado vários conteúdos no OnlyFans (site com conteúdo para maiores de 18 anos) e já arrecadou 8 milhões de dólares (7,8 milhões de euros), garantindo que quando juntar 20 milhões se senta à mesa com o clube para negociar. Ora, a dimensão do 'caso' está a causar tanto burburinho que o O’Higgins se viu obrigado a divulgar um comunicado oficial, não fechando a porta, mas... "Embora o clube tenha afirmado anteriormente que está aberto à entrada de novos agentes ou investidores que promovam o crescimento da instituição, essas propostas devem ser apresentadas formalmente à direção do clube. Não podemos considerar como reais, concretas ou formais, interesses manifestados nas redes sociais", pode ler-se. É seguir as cenas dos próximos capítulos... [Fotos Instagram Daniella Chavez]