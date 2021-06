Fã incondicional da seleção polaca, Marta Barczok acompanha a equipa por todo o lado e o Euro'2020 não foi exceção. Com a eliminição da formação dirigida pelo português Paulo Sousa (a Suécia passa no 1.º lugar do grupo, com 7 pontos, e a Polónia foi última com apenas um ponto) só lhe resta agora esperar pela próxima grande competição.