Raffaella Fico, que teve uma filha fruto da relação com Mario Balotelli, não descarta voltar ao regaço do internacional da seleção italiana. Recorde-se que a polémica ‘showgirl’ chegou a confessar que, durante 11 meses, esteve loucamente apaixonada por Cristiano Ronaldo... à distância. "Estou solteira e sempre com muitos pretendentes", afirmou. "Voltar para Balotelli? Nunca digas nunca!"