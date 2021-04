Floriana Messina, a ‘quente’ colombiana que faz furor em Itália e que se diz adepta do Nápoles, não deixa de ‘incendiar’ as redes sociais com as suas formas arrebatadoras. Os decotes vertiginosos deixam todos os seus seguidores a suspirar e os adeptos do Nápoles... inspirados [Fotos Instagram Floriana Messina]