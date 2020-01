Está viciada em desporto e os seguidores não lhe dão descanso

Julia Gilas, modelo californiana que nasceu na Ucrânia e a quem muitos chamam a ‘deusa do fitness’, tem 3 milhões de seguidores no Instagram e por este andar tem tudo para bater recordes. A jovem, que se treina mais do que uma vez por dia, não se cansa de presentear os fãs com imagens de fazer perder o fôlego, na praia, na piscina, em casa, ou no ginásio. Sempre em grande e boa forma.