Dayane Mello namorou algum tempo com Mario Balotelli. A modelo tem feito produções para as mais conceituadas marcas e não perde uma oportunidade de mostrar nas redes sociais a sua boa forma física e atrevimento. Em setembro de 2016 deu que falar pela forma com se apresentou vestida em Veneza. Preconceitos não sabe o que é como fica claro as fotos que publica no Instagram.