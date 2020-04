Com mais de 12 mil seguidores no Instagram, Mariana Sabrosa, de 19 anos, filha de Simão Sabrosa e Filipa Valente, está a tornar-se um fenómeno nas redes sociais. Confiante com a sua imagem, a filha do antigo jogador do Benfica não se inibe de partilhar fotografias em biquíni em que exibe as suas curvas, que não passam despercebidas aos olhos dos internautas.