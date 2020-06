Cristina Ferreira está a gozar umas mini-férias na Comporta e, este domingo, surpreendeu os fãs ao mostrar-se 'de cara lavada'. "Isto sou eu acabada de acordar, sem me pentear, sem nada. Isto sou eu. A make up é apenas um acessório do meu trabalho", escreveu na legenda da imagem em que surge junto à piscina.