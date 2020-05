Até há pouco, Jesé Rodríguez e Janira Barm trocavam mensagens públicas de amor eterno mas afinal a relação terminou. A modelo apagou as fotos dos dois, o ex-jogador do Sporting 'respondeu' mostrando imagens dos quatro filhos que tem (de três relacionamentos) e este domingo há mais um episódio a juntar a esta novela: Janira anunciou que está grávida pela segunda vez. "A mamã estará sempre ao vosso lado com força e responsabilidade todos os dias da vossa vida faça sol ou chuva. Vocês ensinaram-ne que nunca sabemos o quanto forte se é até que ser forte é a única opção".