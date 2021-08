Jesé Rodríguez volta a a ser notícia depois do fim da relação com Aurah Ruiz. Rocío Amar, ex-participante do reality show 'Mujeres y Hombres y viceversa", confessou que está grávida e em Espanha avançam que o pai poderá ser o jogador que, entre outros clubes, representou o Sporting. A confirmar-se será o seu sexto filho.