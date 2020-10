Mário Jardel ajuda iniciativa 'Do Futebol para a Vida'

O ex-futebolista de FC Porto e Sporting, Mário Jardel, mostrou-se solidário com a iniciativa 'Do Futebol para a Vida' que já ajudou dezenas de futebolistas em dificuldades em Portugal e não só. Jardel, que foi o melhor marcador da Europa, doou uma camisola autografada mas a colaboração solidária do antigo avançado não ficará por aqui: irá replicar no Brasil a ideia de cariz social que tem o contributo de Ibra, Sandro Giovetti, Sandro Silva e Hugo Machado.