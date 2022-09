Megan Lucky: a loira que bebeu de penálti duas cervejas no US Open em sete segundos e se tornou viral

Megan Lucky nunca esperou que o momento viral, de 2021, se repetisse um ano depois mas diz agora que "mal pode esperar para continuar a tradição". A norte-americana, de 26 anos, tem como ídolo Serena Williams, no ténis, mas também se destacou durante duas edições seguidas do US Open. E a fazer o quê? A beber cervejas de um gole só. Megan fê-lo em cerca de 7 segundos em ambas as ocasiões e passou a ser um fenómeno, também nas redes sociais, onde "gosta de mostrar os melhor ângulos" e onde tenta "ser engraçada".