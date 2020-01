Michela Persico sabe bem como entusiasmar os seus fãs no Instagram com fotografias que dispensam comentários. A namorada de Daniele Rugani, defesa da Juventus, faz o que pode, com muito trabalho pelo meio, para apresentar um corpo perfeito no ginásio e na praia. Os elogios à boa forma da jornalista italiana são diários, talvez porque quase todos os dias publica retratos marcados pela sua extrema sensualidade e simpatia rasgada no sorriso.