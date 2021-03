Namorada de Arturo Vidal faz subir a temperatura e não fica sem resposta do jogador

"Vives para morrer e não há regresso quando perdes a vida! Por isso ama como puderes e sê feliz. Vida há só uma", afirma Sonia Isaza na legenda desta imagem publicada no seu Instagram. Em grande forma física, a companheira de Arturo Vidal - que logo respondeu à publicação com um "a mais bonita do mundo" - mostra o bem que o sol pode fazer ao corpo, com a subida da temperatura já a anunciar a primavera.