Sophia Thomalla será a apresentadora da versão alemã de 'Are You the One', um reality-show que promete pedir meças à modelo em polémicas. "Sol, piscina e bebidas com dez mulheres solteiras para dez homens solteiros?", pergunta a namorada do guardião Loris Karius. "São da minha espécie", ironiza logo de seguida a modelo germânica [Fotos Instagram Sophia Thomalla]