«Nunca estive com outra pessoa desde que conheci Chicharito»: modelo reage a rumores de traição

A crise no casamento de Javier Hernández 'Chicharito' e Sara Kohan está aos olhos de todos. O casal passou o Natal separado e a modelo viajou com os dois filhos para a Austrália. Nos últimos dias têm crescido os rumores de estar envolvida uma terceira pessoa. Boatos já negados pela australiana: "Estão a inventar coisas sobre mim. Nunca estive com outra pessoa, física ou emocionalmente, desde que conheci Javier. Não sou assim".