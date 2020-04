Soraja Vucelic encantou de novo os fãs que devoram as imagens que publica no Instagram. Confinada em casa devido à Covid-19, a modelo decidiu animar os adeptos do ‘voyeurismo’ com mais uma ousada produção fotográfica. E pensar que a rapariga, que se destacou em 2011 na versão croata do ‘Big Brother’, chegou a ser dada como namorada de Neymar há seis anos. "Querem mesmo arranjar-me uma namorada", afirmou o internacional brasileiro na altura.