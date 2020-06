Caitlin Arnett nunca o escondeu: é uma rapariga com grandes sonhos, que nunca foram travados por ter nascido numa cidade pequena do Texas. Amante dos desportos de mar, rumou às praias de San Diego, onde as suas curvas perfeitas não passam despercebidas e de onde continua a conquistar os seus milhares de seguidores das redes sociais [Fotos Instagram Caitlin Arnett]