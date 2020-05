Uma fotografia na capa da revista ‘Shagmag’, ao lado de Julie Jones (sim, a rapariga que mostrou os seios na final da liga de basebol) bastou para Desirée Schlotz reforçar a sua notoriedade nas redes sociais. Com mais de 560 mil seguidores no Instagram, a atlética modelo sabe como espalhar o amor e as energias positivas pelos fãs. E agora que o confinamento caseiro está a ser levantado nos Estados Unidos, adivinham-se fotografias ainda mais escaldantes.