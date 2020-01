O ano que agora findou não correu mesmo nada mal a Erjona Sulejmani, segundo a resenha de 2019 que fez no Instagram. Dona de um corpo impróprio para cardíacos, a ex-mulher do médio Blerim Dzemaili, do Bolonha, mostrou as fotografias mais sensuais que foi publicando naquela rede social, tiradas um pouco por todo o Mundo. Aliás, no último dia de 2019, a modelo retratou-se estendida nas areias do deserto de Abu Dhabi sob um sol impiedoso.