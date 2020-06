Tem o Nápoles no coração e sonho por cumprir com Maradona

O ‘Big Brother’ transalpino serviu de trampolim a Floriana Messina, uma das mais espampanantes influenciadoras de Itália. Apresentadora no Canal 9 do programa ‘Tutti Sport’, tem o Nápoles no seu coração, e uma profunda admiração pelo homem que marcou o clube para sempre. Esta semana, passou por um bairro napolitano onde um Diego Maradona está pintado no mural de um prédio de três andares. "Tenho um sonho: encontrar-te!", comentou a beldade no Instagram.