Pode não parecer, mas Christen McAllister tem um passado em nada condizente com a sua estreia na primeira edição do reality show norte-americano ‘A Ilha do Amor’. A caminhar para os 26 anos de idade, a sensual 'instagrammer' até poderia ter seguido a carreira do futebol feminino quando estudou em Assumption High School, uma escola de Louisville, Kentucky. Contudo, desde cedo optou por uma carreira de modelo, como revela o perfil que construiu, aos 17 anos, na sua página de internet, quando estudava naquele liceu católico só para meninas.