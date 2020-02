"Nascida bandida" é o lema que conduz a vida de Jovana Djordjevic, como faz questão de assinalar no Instagram. Mais popular do que o marido – Filip Djordjevic joga pelo Chievo, a militar no segundo escalão italiano –, a instagrammer não se coíbe de mostrar a extrema sensualidade de que é feita, como elogiam os seus mais de 315 mil seguidores.