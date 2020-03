Modelo colombiana bem conhecida no mundo das redes sociais, Viviana Castrillòn é cada vez mais seguida nas redes sociais. Certo é que, aos 32 anos, a Miss Playboy Colômbia e Miss Playboy América Latina mantém umas curvas invejáveis, fruto do muito exercício físico que a vai mantendo ocupada no ginásio quando não está em mais uma sessão fotográfica. Uma das situações que mais a divertem, no entanto, são os encontros sociais que tem com os seus admiradores... e são mais de 3,6 milhões de fãs.