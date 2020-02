A mulher de Mauro Icardi continua a 'arrancar' suspiros aos mais de 6 milhões de seguidores que a acompanham no Instagram. A beldade argentina partilhou uma nova fotografia, onde surge em topless, deitada na cama. "A beleza pode ser perigosa, mas a inteligência é letal", escreveu a modelo, que está casada com o jogador do Paris Saint-Germain desde 2014.