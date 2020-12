O Arsenal será o adversário do Benfica nos 16 avos-de-final da Liga Europa, mas muito pode acontecer nos gunners até ao primeiro jogo entre as duas equipas, marcado para 18 de fevereiro. É que a formação de Londres está a passar por uma crise de resultados na Premier League e são muitas as notícias que dão conta de que o treinador Mikel Arteta está a prazo. Estes são os nomes apontados pelo TalkSport. Alguns têm clube, o que se afigura mais difícil.