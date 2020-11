Ronald Koeman já terá avisado estes seis jogadores do Barcelona que dificilmente entrarão nas contas do técnico e que a melhor solução será procurarem outro clube. Nesta 'lista negra' revelada pelo 'AS' há um jogador que nem sequer foi apresentado... apesar de o Barça ter pagado 7 milhões de euros pelo seu passe. [Fotos: Reuters]