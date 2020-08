Adeptos do PSG saem à rua em grande número para festejar vitória

O Paris Saint-Germain apurou-se pela primeira vez para a final da Liga dos Campeões, ao vencer nas meias-finais o Leipzig por 3-0 , em jogo das meias-finais disputado no Estádio da Luz. Na final, agendada para 23 de agosto, igualmente no estádio da Luz, o PSG vai medir forças com o vencedor do outro encontro das 'meias', a ser disputado, na quarta-feira, no estádio José Alvalade, entre Bayern de Munique e Olympique de Lyon. As ruas de Paris encheram-se de adeptos.