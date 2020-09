Bruno Fernandes 'dispara' e já o jogador português mais valioso

Apontado como grande responsável pela segunda parte de temporada do Manchester United, Bruno Fernandes foi o terceiro jogador que mais valorizou a nível mundial, apenas superado por Alphonso Davies (+35 milhões de euros) e Bukayo Saka (+26M€), segundo dados da KPMG, através do 'Football Benchmark'. Uma subida vertiginosa para o jogador do Manchester United, que o coloca como o futebolista português mais valioso da atualidade. Nesta galeria poderá saber quem são os jogadores nacionais mais valiosos, assim como os da Liga NOS, dados que são acompanhados pela variação de valor entre maio e agosto.