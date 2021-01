O Observatório do Futebol (CIES) divulgou esta quarta-feira os jogadores mais valiosos dos cinco principais campeonatos de futebol. No top-20, destaque para três portugueses, com Bruno Fernandes a ocupar o quarto lugar e Rúben Dias a valer quase o dobro do que o Manchester City pagou por ele. No top 100, há lugar para ainda mais quatro jogadores lusos e uma ausência de peso