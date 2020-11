Confrontos com a polícia junto ao palácio presidencial onde corpo de Maradona está a ser velado

O velório público de homenagem a Diego Maradona teve esta quinta-feira início em Buenos Aires, com milhares de pessoas a juntarem-se na Casa Rosada, o palácio presidencial da Argentina, onde está corpo do antigo futebolista, que morreu na quarta-feira. Milhares de pessoas estão junto à Casa Rosada para prestar a sua homenagem em frente ao caixão de El Pibe, que está coberto com a bandeira da Argentina e mítica camisola número '10'. Na rua registaram-se alguns confrontos. Siga aqui a cerimónia em direto.