Defesa mexicano 'praxado' com look de Ronaldo... de 2002

O Tijuana começou este sábado a caminhada na Liga Mexicana com uma vitória por 3-1 frente ao Atlas. Contudo, o destaque foi para o defesa Victor Guzmán. O clube mexicano mantém a tradição de tratar de fazer os penteados dos jovens que se estreiam na equipa principal e Guzman não foi excepção. O jovem de 18 anos apareceu a jogo com o famoso 'look' de 2002 apresentado por Ronaldo o "Fenómeno".