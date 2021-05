Após uma época que deixou muito a desejar, na qual o Barcelona apenas venceu a Taça do Rei, Ronald Koeman deu a entender, na conferência de imprensa após o jogo com o Eibar, da última jornada da La Liga, que vai fazer mudanças no plantel dos balugrana, com vista à próxima época. De acordo com o AS, estas são as nove peças fora do baralho do holandês para 2021/22. Ainda assim, os casos de Trincão e Puig são ligeiramente diferentes, uma vez que existe a possibilidade de a saída de ambos se dar por empréstimo, já que o Barcelona não está disposto a deixar sair de 'qualquer maneira' dois jovens jogadores.