Não há ano que a fotografia oficial do Barcelona não dê em notícia e este ano é... a posição das mãos de Piqué. A 'Marca' recordou que o gesto do central é igual ao que Neymar fizera em 2014-15 e Ronaldinho em 2005-06. Mas há mais curiosidades: do olhar 'perdido' de Dembélé ao 'acrescentado' (digitalmente...) Coutinho [Fotos Twitter Barcelona]