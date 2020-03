Um Galatasaray-Besiktas nunca visto: bancos desinfetados e um cenário desolador nas bancadas

Galatasaray e Besiktas defrontaram-se este domingo num dérbi de Istambul ao qual faltaram, para lá dos golos (o encontro acabou 0-0), os entusiastas adeptos de ambas as equipas. E se as bancadas vazias se destacaram de imediato, o que dizer da forma como o clube da casa decidiu prevenir, utilizando equipas de desinfeção para limpar os bancos de ambas as equipas? Tudo para combater a propagação do coronavírus... (Fotos: EPA, Getty Images e Reuters)