Valencia apresenta equipamentos para 2020/21

Com a ausência do capitão Dani Parejo e do português Gonçalo Guedes, o Valencia apresentou esta quarta-feira, os novos equipamentos para a temporada 2020/21. O clube manteve a tradicional cor branca no equipamento principal, respeitando o seu ADN e homenageando o Mercado da Seda de Valencia. O segundo equipamento, de cor laranja, faz referência a um dos mais importantes motores da economia da comunidade de Valencia, a exportação de laranja. Por fim, o terceiro foi inspirado nas obras do pintor Joaquín Sorolla.