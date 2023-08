Nova pele do leão: Sporting mostra 3.º equipamento inspirado em 2003 e com marca CR7

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





"O Estádio José Alvalade completa anos e hoje apresentamos-te a nova pele de Leão, inspirada no equipamento utilizado em 2003", foi assim que o Sporting apresentou o terceiro equipamento. Os leões explicaram ainda a marca CR7 na camisola: "20 anos do Estádio Jose Alvalade e 5 Bolas de Ouro depois, os melhores do mundo estão juntos numa só peça".