O Sporting realizou, este domingo, mais um treino na Academia, em Alcochete, e a presença de Ricardo Esgaio foi a maior novidade. O lateral-direito realizou o primeiro treino neste regresso aos leões e "foi muito bem recebido pelo restante grupo, estando já integrado", segundo o site oficial do Sporting [Fotos Sporting CP]

Aí está Esgaio: as imagens do primeiro treino do lateral no regresso ao Sporting