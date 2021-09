Aí está o terceiro equipamento do Sporting para esta época: estreia frente ao Ajax

O Sporting vai estrear o terceiro equipamento oficial para esta temporada quarta-feira frente ao Ajax. "A terceira pele do Leão é inspirada no espírito de combate do ADN Sporting, em alusão a um camuflado, e a campanha destaca o seu eclectismo. O equipamento foi especialmente seleccionado para as competições europeias onde o Sporting CP marca presença e onde se incluem os actuais Campeões Europeus de hóquei em patins e de futsal, presentes no anúncio", explica o clube leonino.