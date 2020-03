Silas confirmou esta terça-feira, pouco depois da derrota em Famalicão a saída do comando técnico do Sporting. Em conferência de imprensa, o agora ex-treinador dos leões assumiu que a decisão tinha sido tomada após o desaire sofrido na Turquia, na quinta-feira, e que nesse momento já não haveria volta a dar

As imagens de Silas no último jogo como treinador do Sporting