Assim está o relvado do estádio onde o Sporting vai jogar

Como se não bastassem a equipa do Raków ou as condições climatéricas, também o próprio relvado do Arcelormittal Park, casa emprestada onde o Raków atua nos jogos europeus, pode vir a ser outro obstáculo no caminho do Sporting. Após a derrota na receção ao Sturm Graz, no passado dia 5, o próprio plantel dos polacos queixou-se das condições do tapete, onde, mais tarde, foi detetada uma bactéria fúngica. A UEFA ainda interveio, com uma vistoria efetuada anteontem, mas o problema... persiste – aliás, responsáveis do Raków confessaram à reportagem de Record que o campo não está em boas condições.