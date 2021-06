Jogadores do Sporting para colocar: quem não está nos planos de Amorim para a próxima época

No dia em que arranca a pré-época do Sporting, os leões ainda têm alguns dossiês por resolver. Rúben Amorim conta com um alargado número de jogadores que não entram nas contas da equipa principal na próxima temporada e o clube já está a avaliar a melhor colocação para cada um deles [Crédito Rui Minderico, Ricardo Nascimento, Miguel Barreira, Pedro Ferreira, Vítor Chi, Paulo Calado, Luís Manuel Neves, Liga Portugal e Sporting]