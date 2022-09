O caloroso abraço entre Aurélio Pereira e Varandas: 'Senhor Formação' está nas bancadas do 'seu' estádio

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Presença ilustre em Alcochete esta manhã a assistir ao Sporting-Tottenham da Youth League: Aurélio Pereira, hoje conselheiro da formação do Sporting, que dá nome ao estádio onde se disputa o encontro. Frederico Varandas juntou-se ao 'Senhor Formação" na bancada, tal como Hugo Viana, e cumprimentou-o com um caloroso abraço. Também presentes estão Paulo Gomes, diretor da Academia, e Tomaz Morais, diretor do futebol de formação [Fotos Record]