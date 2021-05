O Sporting está muito perto de voltar a sagrar-se campeão nacional de futebol 19 anos depois. Na época 2001/02, os leões conquistavam o segundo título no espaços de três anos, com um plantel treinado pelo romeno László Bölöni onde figuravam muitos nomes que deixaram marca no clube leonino e no futebol português. Ainda se recorda de todos eles? Damos-lhe uma pista: só um continua no ativo e joga... em Portugal.