Já no decorrer da 2.ª parte do Sp. Braga-Sporting um polícia foi ao camarote onde estava Rúben Amorim, onde também se encontrava Hugo Viana. Em causa terá estado um bate boca com pessoas afetas aos clube arsenalista que se encontravam perto dos dois camarotes onde se movimentava o treinador leonino. [Fotos: José Gageiro/Movephoto]