Muitas foram as manifestações de apoio de Dolores Aveiro ao Sporting ao longo da temporada. A mãe de Cristiano Ronlado vibrou com as vitórias e com o título de campeão nacional e agora recebeu de Porro uma camisola autografada, como revelou Elma Aveiro. "Como me tinhas prometido. A minha mãe ficou super contente. Muito obrigada pelo teu carinho. Desejo-te o melhor", escreveu a irmã de Cristiano Ronaldo, ao que o jogador espanhol respondeu: "Espero que desfrute dela, um beijinho."