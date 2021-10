Rei morto, rei posto. Ou quase. O Barcelona já elegeu Xavi Hernández para suceder a Ronald Koeman – demitido no avião de regresso à Catalunha após a derrota com o Rayo, em Vallecas – e o antigo médio só espera o acordo de desvinculação com o Al Sadd para, aos 41 anos, ocupar a cadeira de sonho.