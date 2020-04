O Salzburgo faz parte da carteira de clubes da Red Bull , embora, neste caso, a empresa seja ‘só’ a principal patrocinadora, mantendo a propriedade do RB Leipzig. Uma forma de contornar as regras da UEFA para a participação nas provas europeias. De resto, o investimento da marca passa por Brasil e Estados Unidos. Chegou a ter um clube no Gana e a ser apontada à compra do... Aves.